證券分析師吳磊光表示，美股道瓊23日觸碰前高31,653點附近後賣壓順勢出籠，盤中跌破5日均線及10日均線糾結區至月線附近，終場勉強拉回至31,537點，小漲15點並留下影線。若沒有強而有力的利多，漲多後勢必面臨整理走勢，譬如美股其餘三大指數23日全數收黑，費半指數跌勢最重，連兩日跌幅合計逾4％，連帶拖累台積電24日一開盤便下跌14元，貫破633元月線位置，拉回整理已成事實，投資人不可不防。

總歸而言，加權指數18日創當時新高16,517點時，台積電股價就未跟上，22日再創歷史新高16,579點，台積電股價更是拉回5日均線附近，顯見台股與台積電同步漲跌架構瓦解，才會造成新高後的拉回整理，此時也正考驗投資人的情緒與股市停利停損的機制。

個股方面，本周納入投資組合的佳凌，受惠光學鏡頭訂單滿載，元月營收倍增，股價頻創新高。

(工商 )