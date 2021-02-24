1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五天天抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今(22日)活動邁入第5天，於「1111落點分析教戰守策」直播節目中抽出得獎者，由住在高雄市鹽埕區的柯小姐幸運獲獎。

33歲的柯小姐目前擔任飯店業人資，因為公司正參與1111人力銀行的「幸福企業」票選活動，為了力挺公司，同事們紛紛揪團上網投票，從活動第1天開始每天不間斷，也從網站上看到投票中1萬的活動，只是沒想到居然這麼幸運的抽中了！柯小姐接到電話時樂不可支，開心得說要把獎金作為進修基金買線上課程！

柯小姐畢業時透過1111人力銀行平台找到目前這份工作，一做就是8年多，從沒想過轉職，因為非常滿意公司的福利制度和職場環境，她說公司休假及輪班制度都相當人性化，主管也很體貼下屬。即使過去一年因為新冠肺炎疫情影響營收，公司仍堅持不放無薪假、不裁員、不減班，讓她感到十分窩心，不僅如此公司還提供員工餐、生日禮券、員工旅遊等福利，「幸福企業」實至名歸，很希望公司能在此次票選中勝出。

(中時新聞網)