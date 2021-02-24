蘋果去年重新奪回全球智慧機龍頭寶座，並在去年第四季合併營收首次突破千億美元門檻，蘋果則是在周二(23日)舉行線上股東大會，批准執行長庫克去年宣布將獲到的100萬新股獎勵。對此，看多蘋果前景的分析師認為，蘋果在過去10年，犯下的最大錯誤就是沒有收購影音串流平台Netflix。

據《雅虎財經》報導，券商Wedbush分析師Dan Ives指出，從蘋果創辦人、前執行長賈伯斯至庫克過去這12年間，最大的戰略性錯誤就是沒有及時收購Netflix。

Dan Ives依舊看好蘋果前景，將從現今的2兆美元市值衝上3兆美元關卡，但隨著影音串流平台競爭白熱化，加上疫情推波助瀾，Netflix、亞馬遜的

Amazon Prime，甚至是迪士尼的Disney+都進軍這市場，Apple TV+卻顯得欲振乏力。根據市調機構J.D. Power資料顯示，蘋果在2019年11月正式上線的Apple TV+，直至去年底僅取得14%市占率，甚至落後NBC在2020年4月才推出、且搶下18%市占率的Peacock，更不用說迅速崛起、依靠眾多IP獲得消費者青睞的Disney+。

Dan Ives指出，Apple TV+就像一棟什麼都沒有的豪宅，因為內容相較於對手太少，加上Netflix如今股價高昂，想進行收購得耗費龐大資金。蘋果上次收購行動為，已經2014年收購潮牌耳機廠Beats，在無線藍芽耳機(TWS) 市場上的龍頭寶座，則是由蘋果自家推出的AirPods系列奪下。

蘋果自從進入庫克時代，雖營收、股價都一飛衝天，完全不輸給賈伯斯，但從每年的蘋果發表會上所推出的產品，驚艷度都都稍嫌不足，甚至連市場上早已推出的摺疊機、5G智慧型手機，前者還不見蹤影，後者則是等競爭對手都發布1年後才推出，但也從重奪全球智慧機龍頭的表現來看，蘋果消費者的黏著度依然不容小覷。

不僅是影音串流平台，一直傳出蘋果想推出自駕車(原先以開發電動車為方向)Apple Car，每隔一段時間就會被媒體爆料新進度。去年電動車大廠特斯拉所帶起的電動車風潮，包括大陸新能源車品牌崛起，蘋果最大代工廠鴻海積極推動MIH電動車平台聯盟，據傳蘋果也找上現代、起亞集團合作，但蘋果都未出面回應。

特斯拉執行長馬斯克也在先前透露，在特斯拉最缺乏現金流的2017年，馬斯克曾打算以當前市值10分之1、約600億美元將特斯拉賣給蘋果，但庫克完全不想談，甚至拒絕這場會議。

(中時新聞網)