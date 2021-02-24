KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，歐盟22日頒布最新版本的租稅不合作國家名單，新增了多米尼克（Dominica），至於巴貝多（Barbados）則獲得除名。另外，歐盟認定土耳其暫列為觀察名單，改善期限延長至2021年5月底。

雖然台商常用的開曼群島、BVI及百慕達三地未入列，但歐盟1月內部討論顯示，不少會員國反映歐盟租稅黑名單與民間觀感大相逕庭，甚至未涵蓋多數低稅率國家。

在會員國壓力下，歐盟有意變更租稅不合作名單審查指標。部分成員國提議應該參照BEPS 2.0行動方案的精神，訂定最低有效稅率標準，甚至對所有法定稅率為零的國家或地區，自動列入租稅黑名單。

KPMG安侯建業稅務投資部協理任之恒認為，若歐盟訂定最低有效稅率標準，可能引起國際資本市場動盪，預估短期內未必會施行，惟建議台商務必謹慎應對境外地區監管法令，不可心存僥倖。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師林棠妮則指出，因應經濟實質規範，台商不可通過這些境外地區進行轉單或收取服務費等交易，便轉移陣地至香港或新加坡等地。但她認為，若台商重組交易流後，又在其他地區主張離岸免稅，如同從一個避稅天堂轉到另外一個避稅天堂，未符合經濟實質規定，在本質上針對此收入還是沒有找到一個地區繳稅。

林棠妮提醒，除了法定營所稅零稅率地區外，香港、新加坡、荷蘭及盧森堡等地也被歐盟點名關注，未來移轉訂價文檔的披露以及交換制度日漸成熟，無根台商必須找對地實際落地繳交應負擔的稅負才是長遠因應之道。

(工商 )