美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日、24日兩天赴國會作證，儘管美債殖利率走升，市場有關Fed可能提前升息的揣測甚囂塵上，鮑爾仍重申維持貨幣寬鬆政策的承諾，直到美國經濟從新冠疫情衝擊中進一步復甦。

鮑爾周二在參議院銀行委員會聽證會上指出：「美國經濟要達到我們的就業和通膨目標，仍有一段長路要走。」

有鑑於此，Fed將繼續以近乎零的低利率及大規模收購資產來支撐經濟，直至經濟「有進一步的實質進展」。鮑爾提到，這恐怕還得花一些時間才能達成。

繼周二前往參院作證，鮑爾周三也將在眾院金融服務委員會聽證會現身，進行每半年一次的貨幣政策報告。

鮑爾作證時提到，新冠疫苗接種大有進展，政府也推出數輪財政刺激措施，經濟展望日趨樂觀。然而鮑爾的證詞暗示，即便經濟大有起色，Fed也不會在短期內收緊貨幣政策。

美國銀行美國經濟主管梅爾（Michelle Meyer）表示：「我想鮑爾試圖闡明的是，Fed正致力實現完全復甦。雖說近日舉目所見是新冠肺炎確診數下降及經濟數據好轉的正面消息，Fed確定無意扭轉政策立場。」

美國單日確診數自1月峰點下滑，近日出爐的零售額、工業生產、聘雇與服務業等數據顯示，美國經濟在這新的一年明顯回溫。美國經濟諮商局周二公布的消費者信心，也傳來連續2個月上揚的佳音，更何況美國當前通膨率，仍不及Fed的2％目標。

美國公債殖利率近幾周來走高，透露出市場投資人開始擔心，通膨蠢蠢欲動，升溫速度恐超出Fed預期。

鮑爾周二指出，隨著經濟轉強，消費支出可望大爆發，通膨在未來一年料有波動。但他表示，不認為通膨率會觸及「令人擔憂的水位」，也不預期通膨會漲幅過大或升個不停。

儘管鮑爾一再提到，未來終歸有減少聯邦預算赤字的必要，但現階段仍以實現完全經濟復甦為優先。

(工商 )