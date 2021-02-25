庫存量減，周三美國原油期貨上漲2.5%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至2月19日當周，原油庫存減少110萬桶/日，追平歷史最大周降幅，來到970萬桶/日。

此外，上周美國受嚴寒風暴侵襲的影響，在近四分之一的煉油產能暫時停止後，本周也已開始逐步恢復生產，歐美油市也創下今年以來新高。然而，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，即將周召開產量討論會議，外界普遍預期會小幅放寬原油供應限制，也因此限制了油價漲勢；其中美國原油漲幅2.5%，倫敦原油漲幅2.6%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲1.55美元，報每桶63.22美元；3月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.91美元；3月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.90美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1.67美元，報每桶67.04美元。(商品行情網)

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