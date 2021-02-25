交通部民航局今日舉辦金翔獎頒獎典禮，華航獲得「國際及兩岸定期航線-全服務航空組」評鑑第一名，由董事長謝世謙代表領取這項「航空業奧斯卡」的最高榮譽。台灣虎航也獲評「國際及兩岸定期航線-低成本航空組」第一名。華航與台虎雙奪金翔獎，代表華航集團在國際航線服務及營運績效的優異表現獲得肯定。

民航局為提升國籍民用航空運輸業的營運與服務品質，每2年舉辦一次金翔獎評鑑，被國內民航業界視為最高殊榮。金翔獎評分標準包括航空公司的班機出發準點率、班表執行率、行李處理、抱怨申訴處理、網站服務、電子登機證或自助報到機使用率等E化服務項目，以及專業機構辦理問卷調查結果的計分。

華航秉持公司治理的專業，營運追求卓越精進，近年獲得全球企業永續獎、台灣企業永續獎、道瓊永續指數DJSI 全球航空業第三名、永續年鑑航空業銀獎、國際碳揭露評比為標竿企業等多項肯定。此外，華航名列全球前六大貨運航空公司，2020年獲選貨運權威雜誌《Air Cargo World》年度航空貨運風雲人物，貨運團隊專業也獲國際認可。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創航空產業下，儘管面臨很大挑戰，華航仍將致力於滿足每一位重視飛行體驗的旅客，並讓華航成為友善環境與促進社會經濟發展的永續企業，邁向「台灣首選航空公司」的願景。

(中時 )