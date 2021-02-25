近80位國中、小學校長出席相挺，中華高協推動高爾夫基層扎根運動學校座談會第5站今天來到花蓮球場，場面盛大、互動熱烈， 縣長徐榛蔚也現身全力支持，中華高理事長王政松致力的東進政策「高球基層扎根2.0」在花蓮獲廣大迴響。

中華高協理事長王政松、秘書長蕭吉男及教育部體育署專門委員周國金一行人今天抵達花蓮，以座談方式向各級學校宣導高球基層扎根，因這項計劃中斷2年，今年重啟，各級中小學對「基層扎根2.0」期盼已久，反應熱烈，縣長徐榛蔚為鼓勵各中小學校，當場允諾今年的縣長盃高球賽增加校長組比賽，她期待經由校長親自參與、以身作責，對年輕的學子投入高球運動更有說服力。

花蓮縣高球委員主任委員黃冠欽表示，已經有35所學校提出申請，比前一期近30所學校多，再加上申請截止日期從原訂的2月1日延至3月12日，預定投入基層扎根的學校可望再增加。

投入基層扎根績效有成的平和國中校長黃建榮表示，花蓮教練人才不足，是基層扎根最大缺口，希望中華高協全力支援。國立東華大學體育運動科學系楊昌斌教授則建議，在北、中、南區月賽之外，增開東區月賽造福東部選手。

共有超過90所學校代表參加座談，除了花蓮縣的80位校長外，台東卑南國中校長游數珠也北上與會，宜蘭公正小學也則派老師參加。

(中時 )