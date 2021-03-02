崑山科技大學積極提供多元幼兒園選擇，除已成立20餘年的崑山附設幼兒園，去年9月更與南市府合作，成立崑山土城非營利幼兒園，以地利之便，將幼保系師生帶入幼兒園，不僅教學相長，師資也相對令人放心。崑山科大還說，未來將於校內開辦「專業領域幼兒園」，主打語言教育，在少子化浪潮中，尋求多方發展可能。

台南第一間由市府委託大學經營的非營利幼兒園「崑山土城幼兒園」，去年9月開園，昨日揭牌啟用，由教育局長鄭新輝、崑山科大校長李天祥校團隊、市議長郭信良及市議員陳怡珍等人共同揭牌。鄭新輝表示，非營利幼兒園的理念，是為了創造對幼兒、對家長、對教保服務人員的多贏模式，因應少子化危機，提供家長在地、優質、平價且多元的幼兒教育選擇。

崑山科大幼保系教授王美晴，同時也是崑山土城非營利幼兒園的負責人，她提到，幼兒園目前共有4班、83位學生，其中幼幼班共16位學生，其餘3班則為3至6歲的混齡教學。王美晴稱，非營利幼兒園不僅沒有寒、暑假，接送時間也可延長至下午5時20分，超過則斟酌收費，可配合家長需求。

教學上，王美晴更是自信滿滿，她提到，此為台南第一間由市府委託大學經營的非營利幼兒園，不僅師資掛保證，一定是合格的教保員，課程規畫還能由崑山科大幼保系教授群共同討論，教材與時俱進，不會一成不變。王美晴也說，崑山科大也將提供餐飲系、資工系、視傳系等學生，共同赴幼兒園舉辦活動，落實大學生的社會責任。

而因應少子化浪潮來襲，崑山科大校長李天祥昨日指出，學校將開辦各式各樣的幼兒教育，包括歷史悠久的崑山科大附幼，新成立的崑山土城非營利幼兒園，未來還有望在校內開辦「專業領域幼兒園」，主打語言教育。李天祥語帶保留地說，語言教育是未來趨勢，也適合幼兒階段學習，但是否將打造雙語幼兒園，仍有待規畫。

(中時 )