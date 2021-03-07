【愛傳媒黃珊珊專欄】東湖樂活公園徵收是經過多年各方討論並經過議會去年年底通過的預算，預算審查過程也都有向議會說明進度與時程，今年以前，園方與家長都曾找吳世正議員與李明賢議員召開過協調會，何志偉立法委員也曾出面協助，大家都幫很多忙，所以我去年10月9日也曾親自到保進幼兒園與家長及園方老師座談，想找出其他可行的方案，其中潭美幼兒園的標案可以解決大部分的問題，所以我們先協助園方去投標，也請退休老師校長幫忙他們。

市府一直都清楚表示因公共工程徵收的幼童受教權與老師工作權會盡量協助，所以一定會妥善安置。

至於園方只能協調去投標潭美幼兒園，因為政府不能保障特定人的經營權，去年底因為他們沒有得標，才產生市府啟動幼兒專案安置的意願調查，但是專案安置計畫顯然沒有完整傳遞到家長，這幾天我們密集找一些家長代表溝通，在不影響學生權益的前提下，啟動專案安置計畫，受影響的老師部分我們也會予以媒合安置。

安置期間自現在起至明年8月31日止，保進共有大班45人今年畢業、沒有安置問題。中班45人可到明年8月31日畢業，可以選擇安置或繼續留園到明年8月畢業，也沒有後續安置問題。另外小班45人及幼幼班17人共62人，教育局會先調查家長意願，在明年8月31日前專案安置 ，不會影響任何一位孩子的受教權。

3月5日晚上教育局已經發布新聞稿說明，園方這兩年不能再招新生，以免衍生後續複雜問題。

有人說可不可以在公園徵收後留一個幼兒園，其實有很多問題無法克服，都市計畫要變更，預算要重審、要向政府租地，甚至目前還沒有法令依據，就算留下來也不可能保障或指定給特定人，有關東湖地區幼兒資源問題，在五分里社宅新增200多名公立幼兒園名額，其他周邊也一直在增設非營利與準公共化，讀私幼的13660補助仍繼續，台北市政府對於幼兒教育持續不斷精進，這塊地的都市計畫已經幾十年，地方一直爭取討論，東湖地區地狹人稠，公園綠地嚴重不足，這個徵收計畫已經討論多年，地方里長與議員都爭取多年，園方絕對不是現在才知道，市政府更不是為了櫻花公園消滅幼兒園，我也來自內湖，絕不可能犧牲居民權益，市府會保障學生受教權與老師工作權！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)