台北市長選舉前哨戰已悄悄展開，藍白陣營積極搶攻年輕選票，紛紛關注毛小孩、接觸街舞團體。台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今天下午共同出席288公園福德宮捐贈防疫善款給北市府的活動，黃說，她擔任議員21年，持續協助街舞團體長達20年，沒有什麼互別苗頭，蔣表示，街舞協會多次找他幫忙，他覺得從旁協助推廣是很有意義的事情。

新冠疫情衝擊社福團體募款，228公園福德宮今天舉辦捐贈儀式，共捐贈900萬元善款給台北市政府，台北市長柯文哲前天表示，將由社會局協助媒合弱勢需求。

台北市副市長黃珊珊今天出席接受捐贈，她說，柯文哲因另有要公無法到，她代表市長謝謝福德宮、在地里長，感謝社會局同仁找到需要協助的團體，還說福德宮是最有權勢的土地公廟，因為管總統府，也是台北市公園處的好房客。

受邀出席的前總統馬英九隨後上台致詞，他先說明福德宮建廟的歷史，談到福德宮轄區都是中樞要地，因此照得住，「黃副市長你只能管台北市，他（福德宮）可以管全國」。

原本簡單的捐贈儀式，因為藍白2022年潛在候選人的出席，增添不少政治意涵，最近黃珊珊與國民黨立委蔣萬安紛紛關注毛小孩議題，甚至與街舞團體接觸，紛紛搶攻年輕選票。

黃珊珊會後受訪表示，「台灣多元藝術空間青年發展聯合會」都是她的朋友，他當議員時就有接觸，當上副市長後，更應該協助他們，「我當議員21年，若現在才接觸，就太遜了吧」，而且「我已經幫這些團體20年，沒有什麼互別苗頭」，強調地方服務是擔任民代就在做的事，這很正常。

蔣萬安則說，前陣子有一群喜歡街舞的朋友與老師來找他，說明希望成立協會，持續推廣街舞運動，加上2024年巴黎奧運將把街舞正式列入比賽項目，他認為這個很重要，由民代從旁協助成立協會並推廣街舞，是很有意義的事情。

由於馬英九今天陪同蔣萬安出席，媒體詢問，未來是否規劃邀請親民黨主席宋楚瑜陪同出席活動，黃珊珊說，「我們現在不是還在讀書嗎？大家想太多了」，還說「不要每天都在選舉，拜託，謝謝」。

(中時 )