壽司郎推出為期2天的優惠活動，全台掀起鮭魚之亂，更傳出有少部分人，不知父母先前已替自己改名，可能一輩子成為「鮭魚」的窘境。對此，一名為「鮭魚」的網友在公共政策網路參與平臺提出，姓名改換制度應改為「5年可改1次」，避免一輩子要以「鮭魚、珍奶、叉燒包」等食物名過生活，也能符合時代的自由潮流，但活動從17日發起至今，僅7人響應。

一名為「鮭魚」的網友，在《公共政策網路參與平臺》，針對這次鮭魚改名之亂提出異議。文案指出，應延長改名的時間間隔，取代現在的改名次數限制，建議調整至5年可改1次，即可避免少數人濫用改名權利。

「鮭魚」於《公共政策網路參與平臺》提出改名修法提議。（圖／翻攝自《公共政策網路參與平臺》網站）

「鮭魚」進一步說，此次修法的利益與影響，就是為了避免年輕時期衝動改名，用光改名次數，導致一輩子要以「鮭魚、珍奶、叉燒包」等這樣的名字過生活，而且人的心態也會隨著年紀的閱歷有所改變，因此延長改名間隔時間，也足夠讓當事人承擔後果。

該提議17日發起至今，已有3天的時間，附議人數卻只有7人，贊成的網友表示，「若真要改成時長限制，我認為至少要間隔10年」、「聽說這次改名風潮都是87至92年次，都是大學生至社會新鮮人，考慮這點，至少5年起跳的改名間隔，讓這些鮭魚實至名歸畢業，同時也能預防相同的亂象再次出現」。

多數反對者則認為，做每件事本來就應該三思而後行，事後無法挽救了，才希望他人幫忙，「乾大家什麼事？」台灣沒有限制名字的長度，可以把全世界的食物當成名字也不會有人阻止，再者，姓名是父母、長輩賦予的，可能是透過算命，或是其他因緣際會下產生的，怎麼說都是一件很重要的事，為了吃鮭魚隨意更改，不尊重自己在先，還要人家尊重你嗎？「這提議真的超爛」。

(中時新聞網)