懷孕是一件喜事，對每個人的家庭生活來說，更加是緊密的一環，大陸一名人妻，不久前得知懷孕，丈夫非常開心，還要妻子辭職在家中安胎，也請媽媽全心照料，不過丈夫發現，妻子經常下樓拿包裹，一天甚至多達5次，偷偷跟下去看，真相讓他氣炸決定離婚。

這名懷孕的人妻，剛開始得知喜訊時，並不願意辭職在家安胎，擔心丈夫經濟負擔太重，不過沒多久，身體開始出現不適，因此決定聽丈夫的話，辭職在家中待產，而丈夫一個人扛下養家重擔，經常加班、晚歸，就是為了不讓妻子擔心經濟來源。

根據陸媒報導，相對丈夫工作壓力變重，妻子在家安胎，反而過得相當愜意，每天出門散散步、在家中追劇，一開始還覺得悠閒，但過了一段時間後，妻子便開始無聊了，由於懷孕前就有抽菸習慣，加上待在家閒得發慌，妻子開始趁家人不注意，偷偷到家樓下抽菸，幾次後菸癮也回來了。

某次難得休假，男子想說妻子在家無聊，約對方出門走走，但妻子表示懶散，怎麼樣都不願意出門，不過當天家中卻不斷有包裹要拿，懶散的妻子這時卻又很勤勞，一天甚至下樓5次，覺得不對勁的男子，決定偷偷跟下樓，結果發現妻子根本是下樓抽菸，難怪打死不願意出門，就是怕突然想抽菸，想到自己為了家庭辛苦工作，妻子卻不願意戒菸，讓男子打擊相當大，最後也決定與對方離婚。

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(中時新聞網)