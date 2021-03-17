日本知名連鎖壽司店「壽司郎」今日起推出優惠活動，只要名字內有「鮭魚」2字，就能免費吃，起初不少民眾批評沒誠意，認為根本不會有人取名為「鮭魚」，孰料一夜之間，台灣已有不少人將自己的名字改為「鮭魚」，對此，一名侯姓網友在臉書發現，改名為鮭魚的幾乎都是89、90年出生的，引發熱議。

壽司郎推出17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡是名字中有「鮭魚」2字，同音同字就能享有免費優惠，更傳出不少民眾為吃壽司，不惜將名字改為「鮭魚」，使得「鮭魚」一名瞬間成為台灣的菜市場名。

對此，一名為侯姓網友稍早於個人臉書表示，觀察次壽司郎鮭魚事件，不知道大家有沒有發現，實際付諸行動將名字改為鮭魚的人大份都是民國89、90年出生人，「我們這代怎麼了嗎？」底下不少好友回應「一代不如一代」、「我也有發現，大部分都是89、90年次，真是壞年頭」。

一名侯姓網友在個人臉書分享自己的觀察及看法，引發朋友討論。（圖／侯秉緯授權）

另外，PTT八卦板上，也有一名網友不解說，去戶政事務所改名要50元，來回更改要花100元，雖然錢不多，但就為了吃免費鮭魚划算嗎，網路一堆人跟著附和，質疑為吃免費鮭魚改名把自己搞得像小丑，實在很可笑。

貼文引發不少網友回應，「消批練（台語，貪小便宜）」、「我是真的不知道這些人在想什麼」、「鮭魚瞬間變成菜市場名第一名了」、「又不是你的家人或小孩，你幹嘛替他煩惱」、「壽司郎的行銷手段成功了」、「把父母賦予的名字隨便更改，為了吃免費壽司，真的好嗎？」

(中時新聞網)