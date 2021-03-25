悠遊卡小額消費上路將滿11周年，悠遊卡公司為回饋長期支持悠遊卡的鐵粉，推出「悠遊生日派對」慶祝活動，只要在3月23日至4月30日期間，持本人名下悠遊卡至各地消費，累計滿2000元，即可享有100元悠遊卡加值金的回饋，限量10萬名，每人限領1次，相當於5％回饋。

悠遊卡公司自2002年起開始發行悠遊卡，至今發行量已超過1億張，隨著功能不斷增加，2010年時，悠遊卡正式進入小額消費領域，除了當電子票證外，還可進行小額支付，至今悠遊卡支付點約達18萬點，塑造「嗶經濟」生態圈。

為祝悠遊卡生日快樂，悠遊卡公司推出優惠活動，自3月23日至4月30日止，只要持本人名下的記名悠遊卡扣款，全通路小額消費滿2000元，即回饋100元悠遊卡加值金，限量10萬名，每人限領1次。悠遊卡公司說，歡迎廣大卡友趕快加入消費行列，別放過這次機會。

(中時 )