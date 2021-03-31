體育署去年砸17.6億元發動滋券，其中運動用品量販店迪卡儂最補，獨吞4億多元，未料今年立馬漲價，迪卡儂今天發聲明，證實受疫情影響，產品製造及運輸成本大漲，因此調漲部分商品價格，平均漲幅26%。有網友說，登山背包從999元瞬間變成1499元，大漲近5成，不少網友崩潰哀號：「變貴就不是迪卡儂了！」

根據台灣迪卡儂官方臉書表示，去年開始受到全球疫情影響，導致產品製造及運輸成本大幅成長，但考量整體環境不景氣，暫緩原訂2020年夏天的調漲政策，但在所有成本持續增加的狀況下，已經抵擋不住，為維持商品品質，且持續提供多樣化的商品，決定延至今年2月開始針對部分商品價格進行調整。

台灣迪卡儂指出，此次受影響的商品調漲佔比為全品項的9.8 %，漲幅約在26 %，也同步將部分商品調降，占比為全品項的7 %，降幅約在33 %，其中雖有少數商品價格高於其他國家，但仍有將近128個商品維持全球最低價，例如最熱賣的99包、跑鞋、壺鈴等。

體育署去年配合擴大消費，砸17.75億元發行動滋券，民進黨立委黃國書日前在立法院表示，動滋券9成都消費在運動用品業，規模約為16億，其中迪卡儂體育用品量販店就囊括了4億多。他認為，迪卡儂是最不需要紓困的業者，體育署的動滋券政策顯然用錯地方。

對於迪卡儂大吞補助後又漲價，網友痛批是把台灣人當「盤子」嗎？也有網友在PTT直指，原本看上的帳篷售價居然直接上漲500元，從原本的3499元漲到3999元；羊毛短T從原本的499元漲到649元；登山背包從999元變1499元，漲了將近一半；防風健行外套去年11月買1249元，現在飆到1749元，漲價500元，也整整漲了4成。

有網友表示，一直覺得迪卡儂的配件CP值很高，品質也還不錯，但經過這波大幅漲價，可能以後也不太會買迪卡儂的配件了。

親愛的運動愛好者您好， 因應近日媒體報導產品價格調漲事宜，台灣迪卡儂官方回應如下： 感謝你們對迪卡儂的支持與關注，迪卡儂致力於推廣運動，希望透過我們的產品和服務，讓運動觸手可及。 去年開始受到全球疫情的影響，導致產品的製造成本、運輸成... 由台灣迪卡儂發佈於 2021年3月30日 星期二

(中時新聞網)