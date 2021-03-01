新光三越台北南西店春季新櫃好「漾」，今（1日）正值228連假，有美國運動鞋SKECHERS x Dr. SEUSS、文青飲品店「朵朵雪耳」、日本北海道伴手禮「函館菓子工坊」進駐，吸引年輕族群和粉絲朝聖。

新光三越台北南西店SKECHERS x Dr. SEUSS休閒鞋有2款，記憶枕頭鞋墊增加透氣，鞋底約增高4公分，每雙2990元。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店SKECHERS x Dr. SEUSS帆布鞋，不用綁鞋帶，方便穿脫，每雙1890元。（郭家崴攝）

SKECHERS以科技、機能為主的Walk、Run系列，訴求久站、久走、直線運動的鞋款，吸引3、40歲主力客群，近年陸續邀吳尊、曾之喬、連晨翔當代言人，舉辦Lady’s Run，推出老爹鞋，加上2019年與海賊王、美少女戰士聯名，讓1、20歲年輕族群增加，從銷售業績來看，流行鞋款業績占比從1、20％，增為30％。

新光三越台北南西店SKECHERS x Dr. SEUSS兒童燈鞋1990元。（郭家崴攝）

這次與Dr. SEUSS聯名的快閃店今起快閃至14日，因應3月2日「全美閱讀日」是美國兒童繪本作家蘇斯博士117歲冥誕推出聯名鞋款，2款休閒鞋、3款帆布鞋和1款童鞋，擷取《戴帽子的貓》經典繪本等內容，以美式塗鴉呈現2D漫畫咖啡廳風格，顯得繽紛童趣。

新光三越台北南西店「朵朵雪耳」文青飲品店今開幕，同步也進駐台北站前店。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店「朵朵雪耳」白木耳飲，經典紅棗（左）、蜂蜜檸檬（右），皆為320ml、110元。（郭家崴攝）

康妍餐飲2019年成立的文青飲品店「朵朵雪耳」，從新竹本店起家，今同時在台北南西店和台北站前店進櫃，目前在百貨有6櫃，獲得國際A.A.無添加發展促進會（Anti Additive Association）最高殊榮三星驗證，無添加鮮味劑、漂白劑、品質改良劑、色素香精、防腐劑，由師傅精挑白木耳、燉煮5小時，入口即化，富含膳食纖維，堪稱是「喝的保養品」。

新光三越台北南西店「朵朵雪耳」堅果禮盒，單罐250元，6入特價1390元。（郭家崴攝）

打破白木耳飲是長輩才喝的印象，8款飲品分為無糖、無糖，用透明瓶裝，喝進去的都看到得，有320ml和920ml可選，價位介於100元至250元，6入禮盒550元至600元間；加入蝶豆花和紅冰糖的「蜂蜜檸檬」和「經典紅棗」都是熱銷款。除了受到OL、孕婦、家庭客喜愛，還可客製專屬瓶身，之前曾為香奈兒秀展活動客製LOGO。

新光三越台北南西店昨開幕的「函館菓子工坊」是全台唯一實體店鋪。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店「函館菓子工坊」以一口起司蛋糕和北海道霜淇淋為主。（郭家崴攝）

「函館菓子工坊」成立25年，以位在函館知名景點「金森倉庫」的店家最知名，2019年來台直營，因在台北南西店日本商品展受歡迎，在粉絲敲碗爭取下，成立全台首家實體店，主打的一口起司蛋糕有原味、南瓜、焦糖、巧克力4種口味，單個70元，8入禮盒500元，今因應開幕推出限量100份的「福袋」，2個起司蛋糕和2支北海道霜淇淋原價380元、特價100元，連3歲和5歲忠實粉絲都來排隊。此外，還引進日本一月才推出的提拉米蘇，以起司蛋糕為基底，前3天才搭飛機來台。

新光三越台北南西店「函館菓子工坊」與日本同步引進1月在日本推出的提拉米蘇蛋糕，原味和焦糖都是660元。（郭家崴攝）

(中時 )