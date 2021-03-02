唐榮車輛科技公司採購大同公司之IE5超高效率大型電動巴士動力系統締約結盟儀式，今(2)日下午在大同總公司辦理，由大同公司董事長盧明光與唐榮車輛董事長何明純共同主持。

唐榮車輛董事長何明純強調，長榮將成為國內電動商用車與捷運電聯車，最具創新力的領導廠商。(戴志揚翻攝)

唐榮車輛董事長何明純(右)與大同公司董事長盧明光科技雙強聯手，締約結盟在商用電動巴士與電動卡車領域，揮軍國內與海外市場。

唐榮車輛董事長何明純表示，唐榮車輛科技前身是國營唐榮鐵工廠公路車輛事業部，民營後，創下生產銷售2000輛以上Volvo卡車與巴士，114輛捷運文湖線膠輪系統電聯車，以及133輛電動巴士的優異實績，未來願景是，成為國內電動商用車與捷運電聯車，最具創新力的領導廠商，與大同公司馬達動力系統匹配成功後，唐榮車輛e巴士，將會躍居國產化排名第一名的市場地位。

大同公司盧董明光也強調，大同在電動巴士動力系統技術到位後發揮極大效率搶市，在不到一個月內就完成國產電動車核心模組、電動商用車產品及電動巴士運營之生態鏈垂直整合，企圖心十足。

唐榮車輛科技為台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，四方亦有台灣及台中市電動巴士規模與市佔率約為第一的優異實績，這樣的組合堪稱是台灣國產電動巴士三強三贏，這次與長榮公司的結合，信心十足。

何明純表示，在台灣產業鏈中，前有「北有台塑 南有奇美」美名，未來長榮將與大同聯手，亦將朝向「南長榮 北大同」的目標邁進，更企盼唐榮與大同一起攜手進軍國際市場，打響台灣製造的新品牌。

(中時新聞網)