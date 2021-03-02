納智捷強打精兵策略，重新調整U6 GT車系編成策略，兩大車款U6 GT 智遊版／74.8萬元（舊換新 69.8萬）、U6 GT AR好行版／80.8萬（舊換新 75.8萬元），其中屬70萬級距最超值的SUV－「U6 AR好行版」，搭載百萬級的前瞻科技配備、最完善的主被動安全配備、超凡性能動力表現，以及寬廣舒適的車室大空間，全方位滿足所有新世代群族用車生活。

根據車主調查，除了U6最受歡迎的202匹馬力與超大空間外，U6 AR好行版限量升級超過10萬元以上超值配備：包括AR View＋ System行車AR影像系統、12吋多功能HD觸控螢幕、360度環景影像、APA智駕輔助停車系統、Sideview＋車側影像系統，電動天窗、電動尾門、Keyless啟動模式、方向盤換檔撥片與後座出風口等，本月入主更搭載價值15,000元「BSD盲點偵測系統」及「RCTA後方車側警示系統」，售價80.8萬（舊換新 75.8萬元）。

此外，三月起入主全車系，免費升級領先業界「FRESH ZONE＋健康對策」，搭載PM2.5健康對策濾網，再享終生回廠臭氧殺菌服務，買車再送SHARP AloT智慧空氣清淨機等多項好禮，讓車主從居家到車室，都擁有健康清新的好環境。

納智捷表示，即日起至3／31止，入主限量U6 AR好行版，除了新增完善的安全科技並強化車用機能外，更免費升級領先業界「FRESH ZONE＋健康對策」，再享終生回廠臭氧殺菌服務，加碼再送SHARP AloT智慧空氣清淨機等多項好禮，輕鬆坐擁全方位智慧科技的駕馭魅力，盼喜愛納智捷的準車主們，掌握最佳入主時機。

(中時 )