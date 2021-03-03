聯邦投信3日指出，因債券殖利率攀升、股市價位偏高以及變種病毒提高不確定性等因素造成短期波動，但在美國疫苗持續施打、FED維持寬鬆政策及半導體產業維持供需吃緊的利多下，中長線的多頭格局不變；族群方面有望從成長股、高科技股轉向金融、原物料及中小型股等族群接棒輪漲。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，美債10年期殖利率突破1.5％引發債券賣壓，並造成風險資產大幅波動；不過以三年前的債券殖利率快速衝破2.6％造成美股大幅重挫的歷史事件來看，當時隨著市場適應逐步上升的債券殖利率，加上企業獲利支撐，美股隨後一路上漲至當年的10月高點。目前美國經濟復甦的背景下，今年GDP成長率有望破6％，企業獲利更上看20％以上增幅，這些短期的波動只是對高成長類股以及科技族群所做的估值調整，後續資金仍有機會再流入股市，並推升股市創新高。

陳昶宇指出，觀察2月份的美股結構，已從漲多的成長股、高科技股輪動至去年受疫情影響較大的族群如金融、中小型股、原物料；展望後市，長線除看好金融、原物料產業外，亦看好近期嚴重缺貨的半導體業如手機、車用晶片等。整體而言，市場動能仍強勁，若拜登政府推出的1.9兆美元紓困方案於下週表決順利通過，將更有助於股市向上，投資人可多加留意及關注國際情勢、疫情變化。

(工商 )