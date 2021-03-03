美債利率徘徊在高檔之際，摩根大通在最近的研究報告中，對未來兩年美國經濟及就業復甦做出樂觀預測，另一方面對應著高升的通膨預期。

該行首席經濟學家Michael Feroli本周在報告中寫道：今年起，預計美國平均每月將新增67.5萬個就業崗位，全年新增就業超過800萬，失業率到年底將降至4.5％。2022年底，失業率進一步降至3.6％，勞動力市場快速回歸疫情前水平。

2021年1月美國失業率錄得6.3%。

值得注意的是，按照聯準會主席鮑爾上週三參加眾議院金融服務委員會聽證時的說法，目前美國就業人口較一年前下降了1000萬人，則上述預測意味著，到今年年底，美國就業市場就將恢復逾8成。

同時摩根大通表示，當前美國勞動參與率（LFP）仍比疫情前水平低了0.5％，仍有恢復到正常水平的空間。作為大背景，該行預計明年美國名目GDP將錄得7%的平均成長率，大規模經濟援助將繼續刺激消費並驅動復甦態勢。

上述預測似乎與市場對美國未來高通膨的預期相一致。摩根大通預測，隨著就業與消費市場改善推動美國產出缺口縮小，核心通膨將在明年某個時候恢復到2％。美國知名財經博客Zero Hedge未對具體數字提出看法，但完全同意失業率走低將推高通膨。

不用說，如果隨著美國經濟恢復到正常水平，接下來的一年真的能每月增加67.5萬的勞動力，那麼通貨膨脹一定會爆炸，無論是暫時的還是永久性的。

不過對於這一點，市場上越漸出現相反的觀點。舊金山聯儲主席Mary Daly週二在紐約經濟俱樂部活動中明確表示，失業率走低會推升工資和物價這種說法，對1970年代是適用的，在今天這種環境下，這種關聯要弱的多。

對於貨幣政策，摩根大通預計聯準會將在今年年中逐漸開啟有關逐漸縮減購債規模的討論，並於2022年初實際啟動縮減；但至少在2022年之前，利率正常化可能無法實現，升息可能會在2024年初才來。

週二，聯準會理事Lael Brainard在美國外交關係協會的一場活動中再次明確，聯準會政策利率會維持當前的區間，直到不僅通膨觸及2%，還要在小幅超過2%的水準維持一段時間。

對於全球經濟，摩根大通同樣做出樂觀展望，預計將迎來1980年代初以來最強勁的表現，GDP增長將超過5％。但該行稱，疫情帶來的長期影響將與金融危機類似，未來10年潛在經濟增長將有所放緩，新興市場受到負面影響更大。

(中時新聞網)