臺灣港務公司自107年起訂定「國際商港空氣污染防制方案」，推動船舶減速、船舶使用低硫燃油、擴大岸電設施使用、港區作業機具(械)減污作為及港區逸散性貨類裝卸作業防制等五大項具體防制措施，港區空氣品質已獲得顯著改善，去年度整體減碳量高達107,456公噸，相當於275座大安森林公園碳吸附量，另細懸浮微粒減量462.5公噸，二氧化硫減量7,948.3公噸，減量成果顯著。

港務公司表示，「推動船舶減速」方面，去(109)年更加強宣導國際商港區域範圍內(3或5浬內)及港區範圍外至20浬內的進、出港船舶配合減速至12節以下；「船舶使用低硫燃油」方面，配合交通部航港局管制各國際商港之國際航線船舶使用含硫量低於0.5%的燃油，更使SO2排放量大幅下降。

「擴大岸電設施使用」方面，港務公司自有港勤船舶備勤時已100%使用低壓岸電，並為持續宣導航商使用高壓岸電，109年8月起與行政院環境保護署共同推動補助計畫，提升航商將具岸電設備船舶靠泊具岸電設施碼頭使用岸電意願。

「港區逸散性貨類裝卸作業防制」方面，積極要求裝卸業者依環保法規作好各項防制措施，並輔導業者設置更環保、更有效防制空氣污染之裝卸機具，目前港務公司已輔導業者完成10部環保式船艙卸貨輸送機，採用全密閉裝卸方式取代傳統抓斗作業，109年度則與地方政府定期/不定期辦理共98次聯合稽查工作，以核實業者裝卸過程之防制作業。 港務公司近年除推動商港空氣品質防制各項具體措施外，本(110)年將再投入4,000萬元針對港區重點區域設置空氣品質自動監測站及相關設施，並結合物流網技術，即時監控、掌握港區空氣品質現況，強化港區空氣污染防制作業，全面提升港區空氣品質。該公司表示，將持續推動各項空氣品質防制措施，並打造良好的港口水岸環境，將港口貼近與民眾的生活。

(工商 )