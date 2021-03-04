2019年的國安私菸案，華航將9200條免稅菸「機邊交貨」給國安車隊協助避稅，遭桃園市政府財政局依違反《菸酒管理法》裁處最高罰鍰600萬元。華航不服提起行政爭訟，台北高等行政法院認定裁罰無違誤，今（4）日判華航敗訴，可上訴。

北高行指出，9200條菸是存入保稅倉庫的進口菸品，實際上雖已進入國境，但仍處於保稅狀態，載運至課稅區仍須報關，與一般進口貨物相同。本案購買菸品者是隨總統專機返國的入境旅客，非依《菸酒管理法》規定取得執照的菸酒進口業者，未向海關申報通關的菸品，即屬私菸。

北高行認為，華航空品處主管及職員明知售出條數已超過免稅上限數量，購買人將利用國賓禮遇闖關，仍為增加營收，而與購買人謀議交貨事宜，安排「機邊交貨」，足認犯意聯絡，且分工明確，即可推定華航是故意共同運輸私菸。

北高行並指，依《菸酒管理法》規定可處查獲物現值1倍至5倍、最高600萬元罰鍰，本案菸品查獲時現值高達1262萬餘元，已遠超600萬元上限，桃市府裁罰理由、金額均無違誤。

(中時 )