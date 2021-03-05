《第十四個五年規畫和2035年遠景目標綱要(草案)》今天公佈，全文共142頁，共分為19篇、65章。其中，第62章提到兩岸關係，標題是「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。

今天上午9點，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。今年人大將審議《第十四個五年規畫和2035年遠景目標綱要(草案)》。

草案內容顯示：

第六十二章 推進兩岸關係和平發展和祖國統一

堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

第一節 深化兩岸融合發展

完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續出台實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展進程。支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略。推進兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市。推進海峽兩岸產業合作區、平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等兩岸合作平台建設。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設。加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。

第二節 加強兩岸人文交流

積極促進兩岸交流合作和人員往來，加深相互理解，增進互信認同。推動兩岸文化教育、醫療衛生等領域交流合作，促進社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進兩岸同胞共同傳承和創新發展中華優秀傳統文化。加強兩岸基層和青少年交流，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」分裂活動，維護和推動兩岸關係和平發展，致力中華民族偉大復興。

(中時 )