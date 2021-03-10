是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布其5G NR語音（VoNR）符合性測試案例，於2021年1月領先業界取得了全球認證論壇（GCF）的認證。

為了改善消費者的語音通話體驗，行動通訊業者開始利用5G核心網路（5GC）和網際網路協定（IP）媒體服務架構，來提供VoNR服務。

為此，許多無線設備供應商需仰賴5G IP媒體服務（IMS）符合性測試案例，藉以驗證其5G裝置是否符合3GPP規格，確保它們能夠準確地提供多媒體服務，像是網路通話（VoIP）、視訊會議，以及隨選視訊（VoD）。是德科技率先提交5G NR裝置協定測試案例，藉由協定符合性測試工具套件，協助驗證支援IMS的5G NR裝置是否符合3GPP標準。

是德科技無線事業群總經理Muthu Kumaran表示：「在5G核心網路中以獨立模式部署5G NR服務，可大幅縮短Vo5G的延遲，並提供更出色的音質。我們很高興能提供經GCF和PTCRB核可，數量居業界之冠的5G IMS測試案例，協助裝置製造商能更有效地加速驗證各種不同類型的5G裝置。」

根據GSA協會（GSMA）的調查，全球有超過220家行動通訊業者推出了同樣支援IMS的LTE語音服務（VoLTE），以便善用現有的頻譜，並提供清晰、良好的通話體驗。

是德科技5G協定符合性測試工具套件協助使用者存取各種5G NR符合性測試案例。其中涵蓋了多元的5G NR技術，包括IMS、全球用戶識別模組（USIM）、應用工具套件（USAT）、LTE 和蜂巢式車聯網（C-V2X；Cellular vehicle-to-everything）。

協助裝置和晶片製造商，以及行動通訊業者，以經濟有效的方式，快速推出新產品。是德科技透過通用的硬體平台提供測試案例，以支援5G和傳統的蜂巢式技術，確保4G和5G之間的語音和資料得以無縫傳遞。

(工商 )