近日由大陸銀行業理財登記託管中心發佈的《中國銀行業理財市場年度報告(2020年)》顯示，截至2020年12月底，大陸銀行理財市場規模達25.86兆元（人民幣，下同）、年增率為6.9％；當年累計為投資者創造收益9932.5億元、年增7.13％。同時銀行理財產品通過投資債券、非標準化債權、未上市股權等資產，實現了理財資金與實體經濟融資需求的對接。截至去年底支持實體經濟資金規模達22.21兆元。

據大陸《經濟日報》報導，在資管新規、理財新規等多項政策的推動下，大陸銀行理財產品正朝淨值化、專業化、透明化的方向推進，並呈現出諸多新特徵。包含如在封閉式產品中，長期限產品的發行力度提升，期限錯配的情況有所緩解。

第二是從投資結構看，儘管債券仍是主要配置資產，但權益類資產的投資比例有望上升；第三是「淨值化轉型」加速，開放式產品規模持續上升，老產品大幅壓降。

該《年報》顯示，2020年共有380家大陸金融機構發行理財產品，累計發行產品6.9萬檔，全年累計募集資金124.56兆元、年增率10.59％。截至去年底，大陸共有350家金融機構有存續的理財產品、共存續產品3.9萬檔，存續餘額25.86萬兆元。

(旺報 )