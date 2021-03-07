OPEC+決議4月不增產影響，導致國際油價微幅上揚，惟在亞鄰最低價限制下，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格同步調漲0.1元。中油、台塑化至今已吸收汽、柴油每公升應調未調成本各為1.3元及1.8元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.7元、95無鉛汽油每公升27.2元、98無鉛汽油每公升29.2元、超級柴油每公升23.0元。

此外，台塑化8日凌晨1時起參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.7元、95無鉛汽油每公升27.1元、98無鉛汽油每公升29.2元、超級柴油每公升22.8元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶64.13美元上漲至64.14美元，臺幣兌美元匯率升值0.021元，國內油價依公式計算跌幅為0.05％。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元。

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+宣告將延長供應限制措施至4月底，沙國也將繼續自願擴大減產；美國西德州中級原油（WTI）4月期貨價格5日上漲1.9％至每桶65.05美元，為2020年1月來首見。

因應OPEC+決定，多家銀行都調高對未來幾個月的油價預測，有些銀行甚至預期市場將會出現更顯著的供不應求和庫存減少。在原油供應更為緊俏的同時，全球的燃料消費，正隨著各國疫苗接種開打和經濟復甦而逐漸恢復。

(工商 )