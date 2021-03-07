韓國電子商務巨頭Coupan擬赴美國掛牌上市，預估將募集36億美元，並可能達到超過512億美元的市值，成為韓國自2010年以來，韓國企業在海外上市最大一椿。Coupan的市值營收比更達到4.3倍，超越亞馬遜的3.9倍；也成為2014年繼阿里巴巴，在美國上市規模最大的海外企業。

2010年韓國三星（Samsung）旗下的保險部門在海外上市，募集了43億美元後，相隔11年韓國最大的電商Coupang也決定在美國紐約公開發行（IPO），預計將募集到36億美元，市值更攀上512億美元，讓Coupang擠身韓國前5大最有價值公司之一，目前韓國最有價值的公司是三星，而網路服務綜合企業Naver市值為580億美元。

此外，Coupang在美國上市後，更將超越美國本地財團所擁有的6家零售商的總市值，目前這6家零售商也在電商市場中占有一席之地，包括E-Mart Inc.、樂天購物公司、GS Retail Co.、新世界（Shinsegae）、BGF零售公司和現代百貨公司。

根據Coupang提交的資料顯示，Coupang過去3年公司一直處於虧損，截至去年1​​2月，其一共累計虧損為到41.2億美元。去年受惠新冠肺炎疫情的大流行，期間線上購物急速成長，去年營收大翻滾漲，達到120億美元，年增90.4％。選擇在美國上市，主要是看上美國市場的高流動性，它讓企業可以通過二次出售股票來持續籌募資金。

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(中時新聞網)