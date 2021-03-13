成立已超過35年的鉅門工業，因為創辦人許信志擁有模具技術，早期以幫貿易商代工為主，但在15年前，毅然決然以自行研發汽車零件，靠著汽車車窗升降機在歐洲市場打下一片天，現在二代接手後，更積極以電商、網路行銷為主、調整組織架構並配合產學合作，想讓傳統產業更加現代化。

雖然遭遇過客戶倒帳，但許信志不以為意，「就當做上輩子欠他的、這輩子來還」，他把握每一個可以做模組的機會，雖然有做壞的時候，但他就是不停地嚐試、覺得做會了就是自己學到，也因為這樣的個性，讓客戶很放心，生意也就日漸有起色。

2002年時，長子許聖昌回家接業務的工作。「我覺得父母很辛苦，小時候寒暑假也會幫忙簡單地組裝及包裝，剛好沒考上大學，就回家做。」原本都是做代工的鉅門，因為許聖昌四處去參加展會，開始了解「行情」。

「做代工時，價格都會被客戶打壓，參展後才知道價差驚人，另外有時候客戶會口出惡言，認為我們是『豆芽菜』、什麼都不懂，所以該替他做工，聽了很不開心。」在和許信志討論後，2005年，許聖昌決定要讓公司從代工轉型，改為經營自有品牌。

為了因應公司的轉變，工廠設備也跟著升級，同一年通過ISO9001。許聖昌說：「以前是貿易商指定品項，樣品是由他們提供，現在我們必須自己找要開發的零件，就需要了解汽車市場的銷售狀態，自己買零件回來研究開模，光這些新品投入的金額，一年就要近2千萬，更別說隨著產品數量愈來愈多，工廠規模也要擴大，目前為止我們已搬了4次家、連倉庫都要另外租。」

鉅門工業有限公司

創辦人：許信志

二代：許聖昌

2019年營收：1.8億

註：1984年成立，員工數：80人，jmenauto.com

許聖昌

1984年生

學歷：醒吾工專企管系

經歷：鉅門工業業務

現職：鉅門工業總經理

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(中時新聞網)