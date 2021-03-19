台中港務分公司去年底辦理「台中港港埠產業發展專業區（I）約1公頃土地投資經營案」公開甄選，最後由惠爾吉寶倉儲股份有限公司獲選為最優投資人，2021年2月已經完成簽約，將作為經營倉庫、物流中心，並將透過經營自由貿易港區事業，擴建倉儲及開發前店後廠新業務。

台中港務分公司表示，惠爾吉寶公司前已於台中港承租7、8號碼頭第三線專業區土地，從事自由貿易港區事業，多年來服務紙漿、面板玻璃半成品、晶圓半導體設備、汽車等產業客戶，提供貨物倉儲、簡易加工等服務。如今擴大加碼於台中港區經營自由貿易港區事業，將可提供港區業者更完整的服務，亦提高台中港區土地使用率，對於提升台中港的物流產業發展有加值效果。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，惠爾吉寶公司預計投入0.8億元，自今年起開始建廠，預計明年第四季開始商轉，未來投入營運後，預估可為港區增加2.5萬-4.8萬噸進出口及轉口商品以及約1億元產值，亦可衍生港區周邊相關業務，進而為台中地區帶來更多就業機會，共創台中港區永續經營。

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