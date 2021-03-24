台中兩所大學就博會大拚場！2021年東海大學就業暨實習徵才博覽會24日登場，包括寶成國際集團、鴻海集團、矽品精密、鼎新電腦、矽格公司、宏全國際、華新麗華、京元電子、茂順科技、台灣彪馬（Puma）、信義集團及亞太電信等超過70家企業、機構參加，提供超過上萬個海內、外求職機會，共計五千人次的參與。

中興大學與台中市政府合辦就業博覽會，27日將在中興大學惠蓀堂登場，邀請台灣美光、全球最大單車避震器瑞士商弗克司等65家知名廠商參與，設置「幸福企業」、「台商回流」、「高薪職缺」、「上市櫃公司」、「綠能產業」、「服務業」、「生技暨科技」及「精密製造」等8大專區，提供逾5,600個工作機會。其中，學經歷不拘的職缺數就超過1,800個。

東海大學就業暨實習徵才博覽會，東海大學校長王茂駿，24日與勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛等人，親自啟動後，與會的廠商，開出新南向及海外職缺，包括製鞋業的寶成國際集團、賜昌集團，及東莞綠洲鞋業，均擺攤招人。其中，寶成一口氣開出包括產品工程師等27類職缺，每月薪資2.8萬元以上。

台商東莞綠洲鞋業開出海外菁英儲備幹部職缺，薪資每月6萬元；代工生產亞瑟士，及adidas等品牌運動鞋、功能鞋的翔鑫堡工業，也開出越南、印尼及緬甸儲備幹部職缺，以強化海外人才陣容。

不僅台灣彪馬南下徵才，代工生產Nike、NB、Asics、UA及Fila等多家品牌各式運動鞋的賜昌集團，也參與東海就業博覽會搶才。

中港園區廠商參與東海大學就博會，包括華新麗華、車王電子、今國光及宏全國際等11家廠商，參與東海大學的徵才活動，近300個職缺，薪資除部分基層人員為2萬多元外，其餘薪資多為3萬至5萬元之間。

此外，東海校友企業，包括力麗觀光集團、穎冠茶飲企業（五十嵐）、矽品精密，及崇越電通等多家公司也參與東海就博會，力挺母校。

興大就博會27日登場，現場也安排線上求職講座、履歷健診服務，及就業金安薪獎勵諮詢，歡迎求職者踴躍參與。

台中市勞工局代理局長羅群穆表示，此次就業博覽會參加廠商，包括台灣美光、瑞士商弗克司等大廠，而台灣艾納康，及綠點高新科技開出起薪5萬元的工程師職缺、晶元光電最高薪資更上看6.2萬元；此外，「高薪專區」則有逾八成職缺，起薪超過4萬元。

(工商 )