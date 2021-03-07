黃士修（左二）。（資料照片）

藻礁公投連署到今 (7)日已經累計共有56萬3767份，事已至此，有沒有方法停下藻礁公投呢？「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，只能由府院公告直接撤回觀塘三接，才夠誠意。如果只是開協調會或聽證會，用膝蓋想也知道是摸頭，根本就是打假球。

若是綠營提藻礁公投對案呢？黃士修指出，確實可依公投法第14條及第15條，由行政院或立法院提出，立法院決議直接交付公投，就不需要連署階段。而且這裡有一個立法漏洞，此途徑提出的公投，「不適用第9條至第13條」規定，就是不適用連署。

他分析，因此綠營若提出三接公投，可以在主文寫供電穩定、減煤減碳、兼顧生態等，不簡明、不清楚、不客觀中立的字句，理由書也不一定要與主文一致，可以將大量篇幅用來攻擊藻礁公投和核四公投。

黃士修直言，他樂見綠營下令中選會放水舉行三接公投，跟藻礁公投和核四公投打對台。吵得越熱鬧投票率越高，讓大家正面對決吧！

公投領銜人潘忠政6日晚間也在臉書上發文，呼籲中油應面對廣大的民意，立即停止關於第三天然氣接收站的開發，並且舉行聽證會，開啟公開透明的政策辯證機制。潘忠政也強調「不可能撤案」，並且會將連署書將如期在3月19號前送到中選會，請所有參與連署的好朋友們放心。

(旺報 )