美國2月非農就業數據公告約37.9萬人，大幅優於市場預期，美債殖利率回落至1.55%，使得市場氛圍轉為樂觀，帶動美股四大指數全面反彈，漲幅介於1.55至3.15%，科技股強勁彈升，指標股蘋果漲逾1%、美光漲逾5%、台積電ADR漲逾4%、特斯拉則跌逾3%。

台股目前5日線(15,975)、10日線(16,173點)、月線(15,961點)之下，上周五早盤重挫逾270點，盤中一度翻紅，最終以下跌51.18點，跌幅0.32%，收在15,855.23點，成交金額為3,068.01億元。三大法人合計賣超277.38億元，外資賣超263.52億元、投信買超16.67億元、自營商賣超30.53億元。

台股價跌量縮，結構止穩，惟短期均線皆失守，走勢仍弱勢。短期支撐為3/5低點15,636點附近，壓力為10日線(約16,173點)附近。KD向下，短線震盪格局。

指數短期均線皆失守，且上方2/26有帶量空方缺口，若未來封閉缺口才有再度轉強機會，因此建議操作持股比重持至4成以下，相對大盤走勢弱勢股需汰弱，靜待止穩擇優再進場，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、PCB、內需、金融等族群。

(時報資訊)