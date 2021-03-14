淡北道路爭議未歇，但不只淡水人需要一條救命道路，金山、萬里民眾同樣也需要一條快速的聯外道路。對此，新北市長侯友宜今（14日）表示，還是會持續跟中央反映爭取，希望國道3號延伸到台2線，這條非常重要的路線能夠得到中央的支持。

侯友宜表示，國道3號高速公路延伸到台2線，讓新北市的快速道路直接能夠拉到金山、萬里，甚至包括基隆、瑞芳，因為這個地方經常碰上塞車，再加上，金山、萬里都仰賴觀光休閒產業及還有2個核電廠。

國道3號延伸到台2線的這一條道路，對新北市來講是一個北海岸非常重要的一個道路，所以中央在評估上也許現階段覺得在整個時宜仍有待檢討。

侯友宜強調，新北市整個地方的一個休閒產業，還有安全急迫性是有它的必要性，所以這個部分還會不斷地跟中央反映爭取，希望國3延伸到台2線，這條非常重要的路線能夠得到中央的支持。

讓北海岸還有基隆這一個地方，不但觀光休閒產業能夠帶動起來，同時也可以解決核一、核二廠安全的問題。

(中時 )