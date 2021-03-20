首批牛津AZ疫苗11.7萬劑陸續配送全台指定醫院，下周一即將開打；新北市長侯友宜20日受訪表示，疫苗由中央分配，新北目前責任醫院有淡水馬偕、台北慈濟醫院、雙和醫院、亞東醫院4家醫院，待中央下令將從醫護第一線同仁優先施打，後續會再有第2波、第3波施打。

AZ牛津疫苗是由牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的由對 AZ疫苗的韓國廠提供；首批11.7萬劑的新冠疫苗在本月3日送抵台灣；中央疫情指揮中心陳時中日前表示，由於劑量不多，目前規畫每人只接種一劑，並透過健保系統輔助，分配給「直接接觸新冠肺炎個案的醫療工作者」、「沒有直接接觸新冠肺炎個案的醫療工作者」，希望八週後能接續取得第二批供貨。

新北市長侯友宜20日於林口視察時受訪表示，疫苗由中央分配，新北已做好妥善管理，新北責任醫院有淡水馬偕、台北慈濟醫院、雙和醫院、亞東醫院4家醫院，待中央一下令就會施打，將從醫護第一線同仁優先施打，後續會再有第2波、第3波施打。

(中時 )