金曲台語歌王蕭煌奇推出新台語專輯《舞台》，新歌〈送予你的歌〉唱出父母對離家子女的盼望、掛念。蕭煌奇與母親感情深厚，他表示前年蕭媽媽曾因肺積水急性休克、緊急送醫，手術後一度昏迷、住院近一個月，歷經身死關頭。

蕭煌奇坦言當下心情是任何可能都會去試，求神問卜、什麼廟都拜過，只要能夠醒來都好，他憶起母親醒來後第一通電話，居然是叫他帶自己回外婆家，他當場嚇壞，因為外婆早就過世，「媽媽卻忘記了，幸好後來她的記憶漸漸恢復，我們才終於安心。」

他陪伴母親經過這場大病，家人感情更緊密，他也養成每天早安報備的習慣，一早會先和母親通電話，才開始一天的行程，「以前可能嫌媽媽太囉嗦，後來才發現親人還在身邊就是最珍貴的，她要打幾通都可以。」

蕭煌奇新歌相當動人，不只MV導演施立聽到泛淚，日前讓高宇蓁、小禎、王彩樺等人搶先試聽，眾人也都感動眼眶紅了，工作人員開玩笑說：「聽了沒哭真的是鐵石心腸。」蕭煌奇在4月起將於台北、台中、高雄舉行「舞台LIVE演唱會」，台北場購票請洽寬宏售票，台中、高雄場門票則洽KKTIX售票系統。

(中時 )