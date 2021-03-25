張峰奇分享新手奶爸心得。（TVBS提供）

張峰奇22日與愛妻李亮瑾喜迎兒子誕生，他25日錄TVBS《11點熱炒店》分享新手奶爸心得，他表示老婆在復原期，自己三天幾乎沒睡都在醫院，他全程陪產，因為兒子頭大得剖腹，他看見下刀的一瞬間非常心疼，「看到那瞬間腿就軟了，感覺有點像是嚇到，一度很想哭」，醫護人員還幫忙拍影片，生產前還問李亮瑾要聽什麼歌，她甜蜜指定老公經典歌曲〈寺廟〉。

34歲張峰奇比老婆小5歲，對於李亮瑾生產這件事，他坦言心中有恐懼，「醫生說可以看小孩了，我第一個問的是老婆何時醒來，她要生以前我就很害怕，因為她是高齡，幸好母子均安」。有這層顧慮的他不想再生下一胎，李亮瑾則認為順其自然，但他暫不考慮結紮，「安全措施做好就好啦」，他坦言自己當了爸爸心境也有所轉變，「媽媽真的很辛苦，但兒子出生三天，我也覺得爸爸很辛苦」。

張峰奇除了睡不飽，還笑喊自己幫忙消化月子餐，都變胖了，更曝老爸張魁是第一個衝到恢復室的家人，還甜誇長孫嘴巴像奶奶，張媽也抱著孫子不放手，兩老笑到合不攏嘴，不過取名他還是打算自己來，「我名字是爸爸取的，但張峰奇這名字很普通」，現場一陣笑聲。至於是否送給愛妻生產禮物，他表示會再觀察老婆想要什麼，「我平常也對她很好，懷孕期間想要什麼都盡量滿足她」，生產前他也寫了一首新歌，會再找時間發表。

(中時 )