AZ疫苗開打，新北市已有605醫護人員接種，截至昨晚新北共出現2例不良反應通報。新北市長侯友宜26日受訪表示，目前兩人都已順利出院，仍鼓勵第一線醫護人員接種。

AZ疫苗22日開打，25日傳出亞東醫院傳出1名護理師在接種後出現過敏反應，全身起疹又心悸，送加護病房觀察，幸好最後沒有大礙已經出院。

衛生局指出，昨日通報的第二例，同樣出現有發燒與全身痠痛，與第一例分屬不同家醫院，是新北第一波施打的4間醫院其中一間，第一時間雖被分類到嚴重不良反應，但經過確認屬非嚴重不良反應，今天已沒有任何不適症狀。

侯友宜說，AZ疫苗新北已有605位醫護同仁接種，發生不良反應有兩個案例，所幸都順利出院，整個施打過程難免有部分不良反應，但他相信是體質產生的過敏，目前看起來都無大礙。

侯友宜說，AZ防護力目前雖僅70％，但還是鼓勵第一線醫護同仁能增加自己保護力，才可以保護別人。

(中時 )