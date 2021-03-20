日本壽司引發的改名風潮，新北市戶政事務所統計，新北二天湧入74人改名「鮭魚」，吃完後又湧入30人要取消；新北市長侯友宜20日視察林口區時被問到對此事的想法；他回應，「無言啦！」這不是值得鼓勵的事情，大家要為自己的行為負責任，不要增加別人的負擔，他真的滿無言的。

(中時 )