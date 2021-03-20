新北2天70多位民眾改名鮭魚 侯友宜：無言啦 12:092021/03/20 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜對鮭魚之亂表示很無言。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本壽司引發的改名風潮，新北市戶政事務所統計，新北二天湧入74人改名「鮭魚」，吃完後又湧入30人要取消；新北市長侯友宜20日視察林口區時被問到對此事的想法；他回應，「無言啦！」這不是值得鼓勵的事情，大家要為自己的行為負責任，不要增加別人的負擔，他真的滿無言的。 全原運新北市代表隊授旗 侯友宜盼爭取最高榮譽 原住民族運動會 新北604人出賽 (中時 ) #無言 #新北 #鮭魚 #侯友宜 #湧入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鮭魚之光！改名吃壽司捐萬元 男大生吐10字心聲 10:552021/03/20 生活 八里產專區招商 打造物流樞紐 04:102021/03/19 地方新聞 林鴻道簽約新北 打造奧會大樓建運動重鎮 15:262021/03/19 體育 三星全台首間「全品體驗館」高雄義享開幕 首月開幕周周送 12:412021/03/20 生活 斗六戶政事務所主任想出3000元請客 改名鮭魚男子不為所動 18:052021/03/19 生活 AZ疫苗送抵新北4醫院 侯友宜：醫護人員優先施打 12:402021/03/20 生活 為吃免費大餐掀鮭魚之亂 陳沂點出三大癥結點：我很有意見 09:272021/03/20 娛樂 反水肥進蘆洲 市府持續溝通 04:102021/03/19 地方新聞 新北、凱撒聯名協力運動團隊 射箭隊、女壘隊全新登場 11:532021/03/19 生活 三重銀樓搶案仍有大批贓物下落不明 侯友宜：全力偵辦盡速釐清 12:562021/03/20 社會 三重銀樓搶案迅速偵破 侯友宜感嘆警民比率無法提升 13:012021/03/19 社會 生活熱門新聞 醫科男「張鮭魚之夢」背景驚人 同學爆11件黑歷史：中醫大之恥 - 生活 醫科男「張鮭魚之夢」改完名才知額度用光？戶政所打臉網怒：他只想紅 - 生活 比鮭魚更帥！辣媽秀身份證3字 眾人嗨翻：太潮了 - 生活 遊覽車最危險座位曝光 林佳龍坦言：盡量不坐 - 生活 清明掃墓9吉日曝光 沖煞生肖＆方位一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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