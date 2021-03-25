新北市觀光局今（25）日舉辦「新北路海空 大家一起衝」記者會，市長侯友宜宣布3到8月新北7大觀光亮點活動，包括3月碧潭水舞秀，4月鐵道馬拉松，5月的香魚川路跑，5月到6月連續3周末淡水漁人舞台，7月貢寮國際海洋音樂祭，因疫情延到7月舉辦的平溪天燈節，以及8月在金山中角灣舉辦的「新北金夏趴」。

今記者會邀集鐵道馬拉松變裝組的跑者到場助攻，今年的鐵道馬超過900支隊伍報名，創下史上最高的一次，侯友宜、觀光局長張其強、各區區長共襄盛舉，為即將到來的觀光盛會揭開序幕。

侯友宜表示，這次一口氣公布未來半年的觀光活動，方便遊客規畫行程，歡迎全台灣的旅客都來新北玩，不管是畢業旅行、員工旅遊、還是私人出遊，現在就可以把這些觀光活動規劃進去行程。

侯友宜也說，這些活動的性質包含路跑、海域活動、天燈等等，路海空齊發，也橫跨新店、貢寮、雙溪、淡水、平溪、金山六個行政區，提早公佈觀光活動，更可以方便相關業者，提早做各種規劃，市府歡迎大家提出各種合作的可能，一起來拚觀光。

觀光局介紹，碧潭水舞秀3月27日率先推出「花舞幸福」和「霓幻森林」兩種節目；「花舞幸福」帶著幸福與愛的能量飛越新北市的重要地標，帶領遊客欣賞女王頭、富貴角燈塔、淡水情人橋、新北耶誕城，飛到碧潭與絢麗浪漫的水舞共同舞動；而「霓幻森林」將帶來一場夢幻的叢林冒險故事，炫彩蝶穿梭於森林綠意幻境，藉由磅礡音樂結合水之藝術，絢爛光點閃耀於碧潭，帶來目眩神迷感受。

今年8月首推的「新北青春金夏趴」將結合青春山海線，以金山中角灣國際衝浪基地為中心，舉辦主打運動加休閒觀光活動，活動內容從有趣的陸上競賽活動，再到超好玩的淺灘衝浪、SUP立槳衝浪的水上運動，讓旅客一次享受全身性的水陸運動體驗。

(中時 )