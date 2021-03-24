侯友宜表揚板橋分局王偉華、陳俊傑2位刑事小隊長。（新北市警察局提供）

新北市長侯友宜為肯定三重分局迅速偵破銀樓搶案及板橋分局刑事小隊長奮勇制服開槍拒捕歹徒，今（24）日藉警察局局務會報，頒發獎勵金予破案有功人員，並為30位陞職官警授階。

侯友宜表示，最令他感動的是參與槍戰的兩位小隊長，已經到了一定年齡仍願意在槍口下討生活，把自己的生命置之度外，為逮捕嫌犯冒生命危險來破案，保護民眾的生命跟財產，子彈永遠不長眼睛，在槍林彈雨底下勇敢的逮捕嫌犯，令他感動敬佩。

此外，為官警授階侯友宜表示，離開警界這麼久，第一次回到警察局來參與授階，讓升職的同仁的奉獻犧牲、守護治安得到大家的肯定，他與有榮焉。授了階責任更重大，更要挑起人民的期待，所以市長跟所有升遷的同仁們一起努力，為新北市治安做出最大的奉獻。

本月18日三重區發生3000萬元銀樓搶案，警方立即啟動圍捕機制逮捕彭姓嫌犯，並組成專案小組擴大偵辦，於翌日迅速將其餘共犯逮捕歸案。

另本月初板橋分局王偉華、陳俊傑2位刑事小隊長於台北市西門町埋伏逮捕陳姓犯嫌時遭開槍拒捕，2員英勇將該嫌逮捕歸案。

(中時 )