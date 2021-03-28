清明節將屆，新北市長侯友宜今（28日）上午8時許前往三芝示範公墓懷恩堂視察，了解清明防疫措施、紙錢集中燃燒及周邊道路交通管制情形，全市「線上追思」使用人次近7500人次，侯也呼籲，清明祭祖避免群聚，可善用「線上追思」，在家一樣可以誠心祭拜、孝心不減。

侯友宜表示，清明節是緬懷先人的重要日子，祭祖時防疫也不能掉以輕心，建議民眾使用「線上追思」，不用人擠人，並節省舟車勞頓時間。如需至現場祭拜，也不一定要進塔，可在戶外棚架區祭祀，並遵守相關防疫規定，避免感染風險。

三芝區長王立文表示，懷恩堂自20日起提供清明祭祀服務，周末提前至上午7時開放祭拜及周邊道路交通管制，民眾出入納骨堂須量測體溫、手部消毒及實名制等防疫措施，同時搭設戶外棚架，擺設寬間距祭拜供桌，鼓勵民眾多利用戶外祭祀區及於平日祭祀，避免人潮群聚塔內。

民政局長柯慶忠表示，去年新北「線上追思」使用人次近7500人次，為提供民眾更好追思服務，今年系統再升級，優化操作介面、祭祀背景以動態影片真實呈現，並導入RWD響應式網頁模式支援各類瀏覽器及手持設備，環保葬專區更新增已逝親友生平事蹟及上傳生活相片功能，可多位親友一起編撰影像，重溫與先人美好回憶。

柯慶忠說，除鼓勵線上追思，並建議民眾可提前、平日分流掃墓，或由少數家人代表現場祭祀，並請參考「新北清明服務網」，各區清明服務、接駁專車、交通管制等資訊，以維持各墓區交通順暢及人車安全。

(中時 )