今年初國內疫情再度嚴峻，海巡署依中央疫情指揮中心指導，凡搭乘各離島航線旅客，必須出示身分證，由海巡人員查驗、過濾是否為居家檢疫或隔離者。「布袋－馬公」航線2日出港4300多人次，創今年高峰，為防止通關「塞車」，海巡人員加派人手，前一天加班提前查驗線上訂票的旅客，且台灣港務公司布袋管理處每半小時限制最多3班船出港，通關才得以順暢。

台灣港務公司布袋管理處處長謝診安表示，因應新冠肺炎疫情，去年遊客進入通關口時，需先通過體溫檢測才能登船；今年初衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情再度嚴峻，海巡署配合中央針對離島航線旅客，進行身分查核，防堵居家檢疫或隔離者趴趴走。

謝診安指出，遊客拿身分證給海巡人員掃描後，系統會顯示是否為居家檢疫或隔離者，掃一次大約30秒，新規定上路以來，2日「布袋－馬公」航線出港4300多人次，事前非常擔心通關大塞車，導致延誤開航。

謝診安說，幸好絕大多數旅客都線上訂票，讓航商能提前把遊客資料匯給海巡，遊客出發前一天，海巡人員熬夜加班，提前過濾這4000多名遊客的身分，查驗是否有居家檢疫或隔離者；若是當天購票的民眾，海巡現場查驗，確認沒問題再讓他們買票，通關情況順利。

海巡署布袋商港安檢所所長洪振偉說，為將4000多名旅客名單過濾完成，1日派6人從下午2點查到晚上10點，隔天現場再針對前一天沒有在名單上的散客做現場查核；前年單日出港最多高達9000人，因此之後4月22日澎湖花火節、端午連假及暑假，同樣也會前一天就加派人力查核。

(中時 )