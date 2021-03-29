台北市警中正二分局警備隊高姓員警，被檢舉使用公用電腦轉存妻子裸照，另偷用警局的水2度清洗自己重機，被同事檢舉，被依妨害風化、竊盜罪嫌送辦。檢方認為他主觀上沒有要散布妻子裸照犯意，29日將他不起訴，但他偷用警局的水，涉及竊盜罪，給予緩起訴處分，命他支付公庫1萬元。

50多歲高員遭同事檢舉，2018年間在警局的公用電腦中，開設名為「camera」的資料夾，存放自己的生活照，以及多張女子裸照，另高員還被同事拍照蒐證，指控他在2018年、2019年底，2度騎自己的重機到警局，偷用警局的水清洗。警方除將高員記過處分，另依妨害風化、竊盜罪嫌送辦。

檢方調查時，高員坦承在警局清洗重機，辯稱公用電腦中的照片中女主角是他妻子，他是用警局電腦把檔案從隨身碟中轉存出來後，已刪除檔案，不知道為何被找出來。

檢方勘驗照片，發現並非偷拍，高員也未曾跟同事說有這些照片，是同事使用公用電腦時發現的，認定高沒有散布猥褻物的犯意，將妨害風化罪部分不起訴，但高偷用公家水源洗車，則涉犯竊盜罪，審酌高認罪，經分局同意，給予高緩起訴處分，期間1年，命他支付公庫1萬元。

(中時 )