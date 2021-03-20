台61線西濱快速道路台中清水段車禍引發火燒車事故，2人受困遭燒成焦屍，倖存的根姓男駕駛全身約有80％燒燙傷，送到梧棲童綜合醫院搶救時，意識清楚、呼吸困難，他疼痛不堪地告訴醫師說：「如果太嚴重，就不要救我」。

梧棲童綜合醫院醫師黃世瓊表示，53歲根男在下午2點20分送抵醫院，他當時意識清楚、呼吸困難，全身燙傷高達70％至80％的2到3度燙傷。

黃醫師指出，根男到院時，意識仍清楚，還提供朋友的連絡電話給醫護人員，並說，他發生車禍，因為車子引擎爆炸燒到他，並強調「如果太嚴重，就不要救我」。

黃醫師表示，經進一步檢查發現，胸部有多處肋骨骨折，應該是車禍撞擊導致，另還有血胸狀況，莊男遭大面積燙傷疼痛難忍，為減輕疼痛緊急給予止痛及鎮定劑，並插管搶救，經送到開刀房清創後，根男目前仍昏睡中，將再進行後續治療。

黃醫師說，根男燒燙傷部位集中在臉部9％、整個頭部、前胸18％、後背18％、上肢各9％及下肢等，目前生命線像還算穩定。

(中時 )