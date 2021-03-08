車用晶片荒是近期全球矚目的焦點新聞，全球車用晶片大廠英飛凌(Infineon)受惠於電動車與自駕車不可逆的產業成長趨勢，近一年股價大漲85%，將於3月22日納入歐洲50指數成分股。歐洲50指數今年來到3日為止，上漲4.51%，優於美國標普500指數漲1.69%。

歐洲50指數過去成分股調整變動不大，但自去年下半年開始，陸續納入創新科技產業成分股趨勢明顯，包含納入女股神旗下ARK ETF看好的荷蘭電子支付大廠ADYEN、荷蘭互聯網公司Prosus等創新科技個股，讓歐洲50指數更「科技化」！

元大投信建議，參與電動車、電子支付等未來創新科技趨勢。看好未來創新科技趨勢的投資人或許也可以配置一定比例在歐洲市場！元大歐洲50 ETF（00660）追蹤歐洲50指數，其投資範圍涵蓋歐元區國家，挑選歐元區市值前50大藍籌股，十大成分股包含全球半導體設備龍頭艾司摩爾、精品界龍頭路易威登集團、西門子、萊雅、安聯等。在創新科技快速成長，也有愈來愈多的創新科技股被納入。

元大歐洲50 ETF研究團隊表示，歐洲今年經濟復甦明確，政治面又偏多，德拉吉上任義大利總理，市場看好有利義大利復甦，而經濟指標的德國更宣布1,300億歐元的刺激方案，後續不排除再發債券。整體歐洲企業獲利在今年成長幅度預估超過30%。

(時報資訊)