日本豐田汽車(Toyota Motor)有支創投基金，專門在市場找尋一些可以幫助自己業績成長的高科技新創公司。豐田打算藉由金援這些新創公司，來修正產能供應鏈管理與調整產線自動化流程。

總部位於美國矽谷的這支豐田AI創投基金，有兩億美元規模，迄今已投資36家尚在早期的新創公司，包括自駕汽車軟體商Nauto，工廠影像分析商Drishti，以及打算推出空中計程車的Joby Aviation。

當消費者已把目光放在汽車自駕這一塊時，例如德國福斯汽車 (Volkswagen AG)也正金援許多高科技新創公司，希望能在人工智慧方面獲得獨門技術，可順利生產更高端自駕車。

全球汽車賣得最好，同時也是全世界最大汽車製造商的豐田，在這方面當然也不會掉隊。

豐田AI創投基金表示，豐田在全球有數十家車廠，一家工廠若有什麼成功經驗時，又能快速分享給其它工廠知道，整體性效能就可極大化。

舉例來說，當進行雲端計算時，一個雲端機器人學到技術後，整組機器同僚都可同時受益學習到。

另外，豐田還有另一個創投基金叫Woven Capital，規模為8億美元。若AI創投資金當初於早期階段扶植的新創公司，來到成長期時，Woven Capital就可接手繼續金援。

(時報資訊)