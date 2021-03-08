群聯(8299)2月因工作天數減少，營收呈現雙降，惟董事長潘健成認為，第一季整體營收受惠於遠端教學與遠距工作等需求，將力拚淡季不淡。

群聯2月合併營收為36.55億元，較去年同期下滑8%，相較1月下滑9.9%，累計前2月份營收達77.15億元，年增將近6%。群聯與去年同期比較，2月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近180%，創單月歷史新高，此外，年度累計至2月的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近125%，創歷史同期新高；工規記憶體模組年增率將近15%；年度累計記憶體總位元數也成長近40%，創歷史同期新高，從出貨資料顯示，除了PCIe SSD持續滲透各種儲存應用以外，消費者對於儲存的容量需求也持續增加，對群聯營收有正面助益。

潘健成表示，2月因為農曆春節假期與228等連假，上班天數較少，對營收稍有影響，但第一季整體營收受惠於遠端教學與遠距工作等需求，將可望出現淡季不淡的現象；此外，群聯近幾年因持續加碼研發投資，也已經逐漸看到營收貢獻與成果，包括遊戲機市場、Embedded ODM市場、與車用儲存市場等，後市可期。

(時報資訊)