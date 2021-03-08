安永全球（EY）宣布計畫於2021年達成負碳排放（Carbon negative）目標，安永承諾到2025年前的碳排放總量將減少40％，並努力作到淨零碳排放的標準。

安永以會計年度2019年為基準，設定在會計年度2025年時，安永商務旅行製造的碳排放量將減少35％，同時也將減少辦公室整體電力使用，採購100％可再生能源以供安永需求，爭取到會計年度2025年成為「RE100全球再生能源倡議組識」會員。

此外，安永於會計年度2025年之前要求75％的安永供應商，以開支計算，制定減少碳排放量的目標。

安永台灣會計師事務所所長傅文芳表示，雖然各行各業面臨的挑戰不盡相同，但安永透過凝聚全球員工力量，不僅能將安永轉型成為永續發展的領導者，也讓客戶受惠，達到長期、永續性的成長，並建設更美好的商業世界。

在新冠肺炎疫情的影響下，安永持續擴大在技術領域的投資並加速業務轉型，例如安永團隊與客戶攜手合作，透過靈活工時和遠端工作改變工作模式，可減少排碳量。而安永台灣近年致力推動綠計畫，例如從2008年起推動節能減碳，執行後帶來當年度之成效為用電量減少24％、資源回收及垃圾分類減少垃圾量29％、減少紙杯用量26％、減少影印用紙8％。

自2010年起，安永台灣採用低碳環保事務機，執行後帶來當年度之成效為降低紙張用量0.8％，降低耗電量39.67％；自2012年起，安永採用LED照明設備，執行後帶來當年度成效為省電效能達49.35％。

而安永台灣從2017年起綠色採購導入CSR，採購具有FSC認證紙張，控管用量逐年降低達0.5％～1％用量。

(工商 )