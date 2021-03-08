材料-KY(4763) 8日公佈，2月合併營收1.69億元，年減4%，月減27%，主要由於農曆年基期差異影響。今年累計營收為3.99億元，年增20%。

展望2021年，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

就產能規劃方面，目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於一月份提前開始量產，絲束年設計總產能現在為16,000噸。該公司今年也將持續擴充醋片產線，預計將於今年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。醋酐新廠則將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計今年第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

此外，由於今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，材料預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

(工商 )